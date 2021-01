Loano. Hanno preso il via in questi giorni e proseguiranno anche nei prossimi le operazioni di pulizia dei marciapiedi presenti lungo il tratto loanese della via Aurelia.

L’ufficio ambiente del Comune di Loano ha incaricato una ditta specializzata di effettuare un radicale intervento di igienizzazione e lavaggio dei camminamenti presenti sul lato a monte e a mare della strada.

Foto 2 di 2



Gli addetti hanno avviato l’operazione a partire dal confine con Pietra Ligure, per poi spostarsi a ponente verso il centro cittadino.