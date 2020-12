La biblioteca civica di Borghetto riapre al pubblico e lancia il progetto “Ti porto la Biblioteca”

Borghetto Santo Spirito. A seguito dell’emanazione del nuovo Dpcm del 3 dicembre scorso, la biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito riapre per il prestito al pubblico, nei consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.

Per poter accedere alla biblioteca, si consiglia di prenotare. L’ingresso è sottoposto al rispetto degli obblighi previsti dal protocollo anti covid-19 del Comune di Borghetto Santo Spirito. E’ possibile consultare on-line il catalogo informatizzato sul sito attraverso il quale, gli iscritti, possono anche accedere alla prenotazione dei volumi.

Per chi fosse impossibilitato a recarsi in biblioteca, nell’ambito del progetto “La Biblioteca per Tutti”, la biblioteca civica di Borghetto ha attivato il servizio “Ti porto la biblioteca”, per ricevere a domicilio libri, dvd, riviste, ecc

Gli utenti regolarmente iscritti potranno telefonare o inviare una mail alla Biblioteca per chiedere di ricevere a casa il prestito desiderato. Il servizio è attivo sul territorio del Comune di Borghetto S. Spirito.

“La Biblioteca per tutti è Biblioteca inclusiva!” concludono dal Comune.