Savona. Prestazioni di rilievo per la Arcieri Granatiere nella gara interregionale di tiro con l’arco del 5 e 6 dicembre 2020; sul finire di anno solare, la compagnia savonese ha messo a segno vittorie e podi in numerose categorie e specialità.

Nelle gare individuali, vittoria per Beatrice Tarantini nell’arco olimpico ragazze, per Dea Dauti nell’arco nudo tra le ragazze, seguita sul podio dalle compagne Matilde Ziglioli e Giulia Zanardini, e per Daniele Fiorito nell’arco nudo tra i ragazzi, davanti a Riccardo Siri e Matti De Franco, sempre Granatiere.

Foto 3 di 7













Buone anche le prestazioni nelle prove a squadre per gli Arcieri Granatiere, con le due vittorie nella categoria ragazzi arco nudo, sia in campo maschile, sia in campo femminile. Dea Dauti, Matilde Ziglioli e Giulia Zanardini hanno prevalso sulle avversarie, così come Daniele Fiorito, Riccardo Siri e Matti De Franco.