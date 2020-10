E’ il savonese Federico Delfino il nuovo Rettore dell’Università di Genova

Liguria. Il segnale di rinnovamento è arrivato: il savonese Federico Delfino, 48 anni, è il nuovo Rettore dell’Università di Genova.

Delfino ha superato la concorrenza del preside della Facoltà di Medicina, Gianmario Sambuceti. Il professore ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, responsabile dei poli universitari del Ponente, direttore del Campus di Savona, ha vinto la sfida contro la “Genova matrigna”.

Delfino ha sempre affermato di puntare su “metodologie e approcci nuovi per un’Università più inclusiva, sostenibile e legata al territorio”, un indirizzo programmatico premiato dalle votazioni per la scelta del nuovo rettore.

L’ingegnere savonese era risultato il più votato già al primo turno di elezioni. Alla fine Delfino ha ottenuto 801,41 voti contro i 679,47 di Gianmario Sambuceti, preside di Medicina. Numeri che lo consacrano come successore di Paolo Comanducci.

Delfino ha battuto Gianmario Sambuceti, preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, con 443 voti al primo turno. Ancora più indietro Enrico Giunchiglia (ingegnere e attuale prorettore vicario) con 316 e Fabio Lavagetto (già prorettore alla Ricerca e al trasferimento tecnologico dell’Università di Genova e membro del cda di Unige) con 215 voti.

Il voto per la prima volta si è svolto online, confermando una alta affluenza tra gli aventi diritto: professori, ricercatori, tecnici amministrativi e rappresentanti degli studenti.

La seconda votazione che lo ha incoronato nuovo Rettore ha evitato il possibile ballottaggio, che era previsto per il 19 e 20 ottobre.

“Desidero congratularmi con il neo eletto Magnifico Rettore Federico Delfino con il quale, in questi anni, l’amministrazione comunale di Savona ha collaborato su importanti progetti fra cui la riqualificazione del fronte mare a Ponente, il centro nazionale degli sport del mare, le residenze per gli studenti universitari al Priamar, il Leed Lab per citarne solo alcuni” ha detto il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.