Canile di Savona, eletto nuovo direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Savona. Si sono svolte nella serata di giovedì 15 ottobre le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Savona che resterà in carica per il periodo 2020/2025.

I soci dell’associazione, che ha in gestione il canile municipale di Savona, hanno confermato alla presidenza e vicepresidenza rispettivamente Marcello Amadini e Patrizia Patanè. Tre i consiglieri Monica Tognetti, Marina Patanè anche tesoriere e Piera Domenica Papale che coprirà anche il ruolo di segretario. Gemma Iarlori (Danila) è stata scelta come revisore dei conti.

“A tutti auguriamo buon lavoro sempre dalla parte degli animali” commenta il nuovo direttivo.