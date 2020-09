The Old School Savona riparte a pieno ritmo

Buongiorno, ci ritroviamo su IVG.it dopo due anni pesanti (almeno dal punto di vista personale), ma non per quella che chiamiamo informalmente la “old”.

La scuola, infatti, è andata benissimo e ci ha regalato grandi soddisfazioni.

Il Coronavirus, oltre ad aver stravolto negativamente le nostre vite, ci ha dato la possibilità di conoscere meglio il mondo della didattica a distanza (o online, che dir si voglia). In questo senso, sono tante le soddisfazioni che abbiamo ottenuto, soprattutto con riferimento alla crescita personale dei ragazzi.

Ci ritroviamo così all’inizio del nuovo anno scolastico solo un po’ ansiosi. Un po’, sì. Perché il numero ridotto di ragazzi ci dà la possibilità di lavorare con discreta serenità, sempre supportati dagli specialisti della sicurezza che ci seguono fin dai primi giorni del lockdown, ligi alle disposizioni dei D.C.P.M. e ai pareri dei genitori dei ragazzi.

La cosa più importante, nonostante il covid e la grande confusione, è riuscire a dare a questi ragazzi le ali per volare, come ci piace dire sempre, fuori dal nido e in maniera sana.

Perché la vita continua e un giorno ci sveglieremo senza covid, con i nostri ragazzi che, se non avremo provveduto, avranno vissuto una parte della loro esistenza come in una bolla, senza aver acquisito le competenze necessarie per poter realizzare i propri sogni lavorativi.

E alla the old school ne abbiamo visti di sogni realizzati.

Approfitteremo di questo momento storico importantissimo per puntare sull’educazione civica, fondamentale per tutti noi. Ma avremo modo di parlarne.

Accanto alla scuola, poi, abbiamo creato ormai da anni una rete di collaborazioni bellissime, alcune delle quali ci hanno aiutato da sempre (ed ancora di più ora) a portare avanti la nostra mentalità.

Intanto godiamoci il meraviglioso mondo degli oli essenziali, che la nostra amica Sandra Ottonello di Goccia a Goccia presenterà di volta in volta in questa nostra rubrica.

Cordiali saluti Fabiola Marsala

Presidente