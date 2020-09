Regionali 2020, Sasso Del Verme (Lega) inaugura il point ad Alassio

Alassio. Si è svolta oggi l’inaugurazione del point elettorale del candidato consigliere alle elezioni regionali 2020 Roberto Sasso Del Verme, lista Lega, per il collegio di Savona e provincia. Alla presenza di numerosi sostenitori, il point situato in via San Giovanni Bosco 39, ad Alassio, sarà aperto tutti i giorni.

“È stato un piacere incontrare tanti amici che hanno dimostrato interesse e partecipazione a favore del territorio – racconta – Sono pronto a impegnarmi per la provincia di Savona, dalla costa all’entroterra per una Liguria più sicura, più competitiva, più forte e produttiva, senza lasciare indietro nessuno”.

“Ribadisco l’importanza di tutelare le categorie turistiche: Albergatori, commercianti e Balneari stanno pagando a caro prezzo le ripercussioni dell’emergenza Covid-19” conclude.