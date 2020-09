Guasto a Calice Ligure: disagi per un black out idrico

Calice Ligure. Il gestore della rete idrica sta provvedendo a ripristinare la consueta erogazione di acqua in alcune zone di Calice Ligure in seguito ad un repentino abbassamento di una delle vasche di raccolta che ha causato una carenza idrica a diverse utenze.

L’abbassamento del livello pare avere causato disagi per il mancato funzionamento dell’allarme collegato alla stessa vasca, controlli sono in corso da parte del Consorzio.

Da un ulteriore verifica presso lo stesso gestore della rete idrica risulta però che anche questa volta le segnalazioni in merito siano finite sui social network invece che direttamente al gestore tramite i numeri dedicati.

“Si prega cortesemente chiunque dovesse notare anche minimi disagi al servizio di segnalare l’anomalia tramite i numeri a tale scopo dedicati onde evitare perdite di tempo” segnala il Comune, che sta monitorando il ritorno alla normalità.

“È nostra premura ovviamente attivarci in ogni caso per garantire il repentino ripristino del servizio ma prima arrivano le segnalazioni ai responsabili e prima si riuscirà a risolvere il problema”.

“La situazione dovrebbe tornare alla normalità ci auguriamo a breve” concludono dal Comune.