Doriana Rodino con FI-Liguria Popolare: “Sanità, sviluppo sostenibile e infrastrutture”

Savona. L’attuale assessore comunale di Savona Doriana Rodino lancia la sua sfida per il voto in vista delle elezioni regionali, candidata con Forza Italia-Liguria Popolare a sostegno di Giovanni Toti.

“Ho scelto di presentarmi alle prossime elezioni regionali per dare maggiore rappresentatività a Savona e al suo territorio, con l’obiettivo di fornire un contributo speciale grazie alla mia formazione scientifica e alle mie esperienze professionali” afferma.

“Per l’ambito sanitario penso, ad esempio, alla diagnostica, essenziale anche in emergenza Covid e con la riapertura delle scuole”.

Ma non solo, in programma anche il tema dello sviluppo sostenibile: “Abbiamo 10 anni per realizare quanto indicato dall’Agenda Onu 2030, ci sono molte azioni e iniziative da concretizzare: credo che sia indispensabile accelerare i processi di riconversione economico-ambientale per dare un futuro ai nostri giovani” aggiunge.

E infine le opere e le infrastrutture: “Sicuramente la priorità per il savonese è la realizzazione del nuovo carcere e spingere a livello locale e regionale affinchè la nuova struttura possa diventare realtà dopo un lungo periodo di empasse. E poi è fondamentale portare a termine gli interventi stradali e ferroviari per garantire una mobilità efficiente per il nostro turismo e per il tessuto produttivo del nostro territorio, che da troppo tempo attende risposte” conclude Doriana Rodino.

(QUI per altre info e approfondimenti).