Savona. La candidata di Italia Viva per un posto da consigliere regionale Barbara Pasquali (IV) da Savona lancia la candidatura a presidente di Aristide Massardo, oggi nel savonese per il suo tour elettorale in vista del voto del 20 e 21 settembre.

La presentazione è avvenuto nei giardini di Villa Cambiaso.

“Il Prof. Massardo è una persona autorevole e competente, una candidatura civica forte e capace di guidare un progetto riformista e centrista per il futuro della Liguria” sottolinea Pasquali.

A livello programmatico: “Sicuramente il tema del lavoro e il rilancio dell’economia e dei settori produttivi che hanno sofferto maggiormente la crisi in questi anni e per il Covid, ma anche infrastrutture e trasporti: questo nell’ambito di una visione di sviluppo sostenibile che il nostro territorio necessita nei prossimi anni” conclude.

E il candidato presidente aggiunge: “Siamo noi la vera novità di queste elezioni, con l’obiettivo di portare avanti un riformismo vero e concreto, fatto di proposte e soluzioni. La Provincia di Savona è un territorio complesso, nel quale la carenza infrastrutturale è evidente, penso all’Aurelia Bis ferma da tempo ma anche al raddoppio ferroviario Finale-Andora. Serve una mobilità efficiente”.

“Non possiamo poi dimenticare l’entroterra e le zone rurali, abbandonate in questi anni di amministrazione regionale”.

Infine il tema del lavoro: “E’ indispensabile risolvere alcune criticità, penso alla Piaggio Aerospace e ad altre realtà industriali, così come al lavoro portuale che ha bisogno di maggiori tutele e garanzie”.