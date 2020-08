Loano, campionati italiani Under 11 femminili: al via il tabellone principale

Loano. Lo scorso fine settimana, sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini, si sono disputate le qualificazioni per accedere al tabellone principale dei campionati italiani Under 11 femminili by Noberasco.

Le 8 giovani tenniste qualificate sono Angelica Sara (Liguria), Diletta D’Amico (Sicilia), Ginevra Batti (Umbria), Camilla Falco (Piemonte), Tatiana Vittoria Lippi (Toscana), Kate Stroppiana (Piemonte), Giulia D’Errico (Toscana), Francesca Paoletti Agosti (Lombardia). Alle qualificazioni erano ammesse 34 giocatrici.

Nella giornata di oggi si disputano i primi incontri di primo turno del tabellone principale che conta cinquantuno giocatrici provenienti da tutta Italia e che si contenderanno il titolo tricolore di categoria.

Il direttore del club loanese, Alberto Zizzini, afferma: “Abbiamo lavorato a lungo per preparare il circolo per la grande kermesse e siamo pienamente soddisfatti di queste prime due giornate di gara, ora attendiamo impazienti la discesa in campo dei primi match di tabellone. E speriamo che il meteo sia dalla nostra parte”.

Queste, in ordine alfabetico, le 43 tenniste direttamente ammesse al tabellone principale:

Agostini Serena 4.Nc (C.S. Plebiscito As Dilettantistica)

Arena Giorgia 4.Nc (As Dilettantistica New Tennis Torre Del Greco)

Atzei Eleonora 4.Nc (Quattro Mori Tennis Team As Dilettantistica)

Baroglio Bianca 4.Nc (Società Sportiva Dilettantistica Dlf Alessandria Tennis)

Basiletti Asia 4.Nc (Ass.Dil. Tennis San Vincenzo)

Bazzanella Sally 4.Nc (Circolo Tennis A.T.A. Battisti As Dilettantistica)

Beecroft Elettra 4.Nc (As Dilettantistica Tennis Club Genova 1893)

Buccinotti Giorgia 4.4 (Vavassori Tennis Team Ssd Ar.L.)

Burini Caterina 4.Nc (As Dilettantistica Montemarciano Tennis)

Cassanelli Federica 4.Nc (As Dilettantistica Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0)

Cerbo Martina 3.5 (Play Pisana Ss Dilettantistica Arl)

Cesare Francesca 4.Nc (Circolo Tennis De’ Goti As Dilettantistica)

Corsi Elena 4.Nc (A.S.D. Valleverde)

Dal Pozzo Chiara 4.4 (Gruppo Tennis Rivazzurra Ssd Arl)

Ferrara Matilde 4.4 (Cus Catania Associazione Sportiva Dilettantistica)

Fontana Emma Myriam 4.4 (Ass.Tennistica Piombinese Dilettantistica)

Fossati Mila Maria 4.Nc (Milago Tennis Center As Dilettantistica)

Friso Irene 4.Nc (Asd Tennis San Paolo Associazione Sportiva Dilettantistica)

Galeazzi Arianna 4.Nc (Circolo Tennis Rio Saliceto Associazione Sportiva Dilettantistica)

Gervasio Alessia 4.Nc (Verde Lauro Fiorito Sportiva Dilettantistica S.R.L.)

Gramaticopolo Victoria 4.Nc (Tennis Club Finale As Dilettantistica)

Iozzi Alice 3.4 (More Than Tennis Ssd Arl)

La Noce Sara 4.4 (As Dilettantistica Circolo Tennis Giulianova)

Lampiano Garbarini Matilde 4.Nc (Circolo Della Stampa Sporting Associazione Sportiva Dilettantistica)

Manfredonia Carola 4.4 (Sporting Club As Dilettantistica)

Matuella Finja 4.Nc (Tc Rungg – Amateursportverein/Dilettantistica)

Morotti Martina 4.Nc (Associazione Sportiva Dilettantistica Club Tennis Ceriano)

Pasquinelli Valentina 4.Nc (As Dilettantistica Montemarciano Tennis)

Pennati Ilaria 4.Nc (Associazione Sportiva Dilettantistica T.C.88)

Pescetelli Chiara 4.Nc (As Dilettantistica Tennis Project)

Pessina Carola 4.Nc (Tennis Club Finale As Dilettantistica)

Pierfederici Noemi 4.Nc (Circolo Tennis Le Pleiadi Associazione Sportiva Dilettantistica)

Romeo Anna 4.Nc (Sporteam Ssd Arl)

Rossi Giorgia Rosa 4.Nc (As Dilettantistica Tennis Club Terranova)

Salvadori Micol 4.4 (Virtus Tennis As Dilettantistica)

Scaffa Claudia 4.Nc (Associazione Sportiva Dilettantistica Cts Ostia Antica)

Segantin Sofia 4.4 (C.S.A.Tennis Agrate Associazione Dilettantistica)

Toccacieli Elena 4.4 (As Dilettantistica Narni Sport Center)

Ventura Marina 4.Nc (As Dilettantistica Tennis Ball – CittÀ Di Vibo Valentia)

Vezzadini Alice 4.Nc (Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Correggio)

Vidoni Ginevra 4.Nc (As Dilettantistica Tennis Campagnuzza)

Vignolini Vittoria 4.4 (As Dilettantistica Hpt Hermes Progetto Tennis)

Zamperetti Greta 4.Nc (Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Meeting Club)