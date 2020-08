Tennis: Loano ospita i campionati italiani Under 11 femminil

Loano. Da sabato 29 agosto a domenica 6 settembre sui campi del circolo del tennis di Loano si svolgeranno i campionati italiani Under 11 femminili by Noberasco. Si tratta dell’evento clou della stagione tennistica organizzata dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini.

Alla premiazione è atteso Gianni Ocleppo, giocatore di Coppa Davis degli anni Settanta e Ottanta e che ha raggiunto la trentesima posizione del ranking Atp nel 1979.

Le gare in programma sono il singolare femminile Under 11 e il doppio femminile Under 11.

Sabato 29 e domenica 30 agosto si giocheranno le qualificazioni; da lunedì 31 prenderà il via il tabellone principale a cui accederanno le cinquantaquattro tenniste nate nel 2009 che hanno superato le qualificazioni regionali in tutta Italia e otto giocatrici provenienti dalle qualificazioni loanesi del 29 e 30 agosto.

