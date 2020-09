Loano. Il tabellone dei campionati italiani Under 11 femminili by Noberasco, in corso di svolgimento al circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini, è allineato ai quarti di finale, che si giocheranno domani, giovedì 3 settembre.

Pertanto, sono rimasta in gara 8 delle 51 giocatrici entrate nel tabellone principale. Di queste 51 tenniste, 8 erano emerse dalla qualificazioni, cui avevano preso parte 30 atlete. Sono state quindi 73, complessivamente, le giocatrici giunte a Loano per inseguire il sogno del tricolore; tra pochi giorni conosceremo la vincitrice.

Nei quarti di finale sono entrate cinque delle prime otto teste di serie. Tra di esse c’è Angelica Sara, sanremese, classe 2009. Carola Pessina e Victoria Gramaticopolo, entrambe del Tennis Club Finale, sono uscite rispettivamente negli ottavi e nei sedicesimi. Fuori nei sedicesimi anche la genovese Elettra Beecroft.

Sotto lo sguardo del giudice arbitro Antonella Finazzi, ecco gli incontri del main draw fino ad ora disputati.

Trentaduesimi di finale

Serena Agostini (4.Nc, Veneto) b. Caterina Burini (4.Nc, Marche) 64 62

Asia Basiletti (4.Nc, Toscana, 16) b. Noemi Pierfederici (4.Nc, Piemonte) 61 60

Mila Maria Fossati (4.Nc, Lombardia) b. Eleonora Atzei (4.Nc, Sardegna) 36 63 62

Carola Pessina (4.Nc, Liguria) b. Federica Cassanelli (4.Nc, Puglia) 64 64

Kate Stroppiana (4.Nc, Piemonte) b. Giorgia Arena (4.Nc, Campania) 75 62

Victoria Gramaticopolo (4.Nc, Liguria) b. Marina Ventura (4.Nc, Calabria) 61 60

Irene Friso (4.Nc, Veneto) b. Francesca Paoletti Agosti (4.Nc, Lombardia) 64 63

Ginevra Batti (4.Nc, Umbria) b. Chiara Pescetelli (4.Nc, Lazio) 60 61

Camilla Falco (4.Nc, Piemonte) b. Alice Vezzadini (4.Nc, Emilia Romagna) 64 63

Claudia Scaffa (4.Nc, Lazio) b. Martina Morotti (4.Nc, Lombardia) 63 63

Bianca Baroglio (4.Nc, Piemonte) b. Anna Romeo (4.Nc, Veneto) 61 60

Matilde Lampiano Garbarini (4.Nc, Piemonte) b. Francesca Cesare (4.Nc, Campania) 64 62

Tatiana Vittoria Luppi (4.Nc, Toscana) b. Giorgia Buccinetti (4.4, Lombardia, 14) 60 61

Diletta D’Amico (4.Nc, Sicilia) b. Sally Bazzanella (4.Nc, Trentino) 62 64

Giorgia Rosa Rossi (4.Nc, Sardegna) b. Arianna Galeazzi (4.Nc, Emilia Romagna) 62 75

Elettra Beecroft (4.Nc, Liguria) b. Greta Zamperetti (4.Nc, Veneto) 61 61

Ginevra Vidoni (4.Nc, Friuli Venezia Giulia) b. Ilaria Pennati (4.Nc, Lombardia) 64 62

Finja Matuella (4.Nc, Aldo Adige, 15) b. Alessia Gervasio (4.Nc, Piemonte) 64 62

Giulia D’Errico (4.Nc, Toscana) b. Valentina Pasquinelli (4.Nc, Marche) 62 62

Sedicesimi di finale

Alice Iozzi (3.4, Lazio, 1) b. Serena Agostini (4.Nc, Veneto) 60 63

Asia Basiletti (4.Nc, Toscana, 16) b. Mila Maria Fossati (4.Nc, Lombardia) 60 60

Carola Pessina (4.Nc, Liguria) b. Sara La Noce (4.4, Abruzzo, 8) 76 63

Chiara Dal Pozzo (4.4., Emilia Romagna, 9) b. Kate Stroppiana (4.Nc, Piemonte) 60 60

Vittoria Vignolini (4.4, Toscana, 4) b. Victoria Gramaticopolo (4.Nc, Liguria) 63 60

Camilla Montenet (4.4, Emilia Romagna, 13) b. Irene Friso (4.Nc, Veneto) 63 06 62

Ginevra Batti (4.Nc, Umbria) b. Sofia Segantin (4.4, Lombardia, 5) 75 61

Matilde Ferrara (4.4, Sicilia, 12) b. Camilla Falco (4.Nc, Piemonte) 76 46 76

Micol Salvadori (4.4, Emilia Romagna, 11) b. Claudia Scaffa (4.Nc, Lazio) 61 60

Elena Toccacieli (4.4, Umbria, 6) b. Bianca Baroglio (4.Nc, Piemonte)

Matilde Lampiano Garbarini (4.Nc, Piemonte) b. Tatiana Vittoria Luppi (4.Nc, Toscana) 61 64

Angelica Sara (4.4, Liguria, 3) b. Diletta D’Amico (4.Nc, Sicilia) 61 61

Emma Myriam Fontana (4.4, Toscana, 10) b. Giorgia Rosa Rossi (4.Nc, Sardegna) 64 76

Carola Manfredonia (4.4, Puglia, 7) b. Elettra Beecroft (4.Nc, Liguria) 61 61

Finja Matuella (4.Nc, Aldo Adige, 15) b. Ginevra Vidoni (4.Nc, Friuli Venezia Giulia) 62 62

Martina Cerbo (3.5, Lazio, 2) b. Giulia D’Errico (4.Nc, Toscana) 61 61

Ottavi di finale

Alice Iozzi (3.4, Lazio, 1) b. Asia Basiletti (4.Nc, Toscana, 16) 62 60

Chiara Dal Pozzo (4.4., Emilia Romagna, 9) b. Carola Pessina (4.Nc, Liguria) 61 62

Vittoria Vignolini (4.4, Toscana, 4) b. Camilla Montenet (4.4, Emilia Romagna, 13) 63 61

Ginevra Batti (4.Nc, Umbria) b. Matilde Ferrara (4.4, Sicilia, 12) 62 62

Micol Salvadori (4.4, Emilia Romagna, 11) b. Elena Toccacieli (4.4, Umbria, 6) 63 63

Angelica Sara (4.4, Liguria, 3) b. Matilde Lampiano Garbarini (4.Nc, Piemonte) 61 61

Carola Manfredonia (4.4, Puglia, 7) b. Emma Myriam Fontana (4.4, Toscana, 10) 61 62

Martina Cerbo (3.5, Lazio, 2) b. Finja Matuella (4.Nc, Aldo Adige, 15) 61 62

Ora spazio ai quarti di finale del torneo di doppio.