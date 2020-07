Savona, vicenda di droga si conclude con l’arresto di un 50enne

Savona. Un nuovo arresto, legato al mondo della droga, a Savona, dove a finire in manette, questa volta, è stato un cittadino italiano.

L’operazione è scatta ieri (9 luglio), con i poliziotti della Squadra Mobile che hanno tratto in arresto un cinquantenne, in esecuzione a una misura di sicurezza detentiva emessa dalla Procura della Repubblica di Genova.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo, che si trovava già in regime di libertà vigilata, dovrà permanere per un anno in una Casa Lavoro, per una vicenda di droga.