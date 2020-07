Finale Ligure. Altro splendido avvistamento nel Mar Ligure da parte del gruppo Pelagos: nella giornata di ieri tre magnifici Zifi Odontoceti dal peso di circa 3.000 kg e di sette metri di lunghezza sono stati avvistati a meno di sei miglia dalla battigia del Finalese.

Sono animali che arrivano ad una profondità massima di circa 2.500 metri, con apnee di circa 90 minuti ed in superficie rimangono solo 2-3 minuti e poi subito fanno immersioni profonde.

Il gruppo Pelagos li ha visti riaffiorare in superficie per ben quattro volte, con apnee di circa 10-15 minuti circa. Dopo l’ultima apnea hanno accompagnato lateralmente la piccola imbarcazione Boston Whaller 15, navigando sopra e sotto la superficie dell’acqua per circa 10 minuti.

“Grande emozione ed entusiasmo per quanti hanno visto lo spettacolo di questi magnifici mammiferi marini. Le immagini scattate sono state innumerevoli e di notevole interesse, anche a scopo scientifico” affermano dal gruppo Pelagos, che prosegue nei suoi “pattugliamenti” e “perlustrazioni” nei tratti di mare del savonese.

Di questa particolare famiglia di mammiferi marini ci sono oltre 20 specie diffuse nei mari di tutto il mondo, di lunghezza variabile tra 4 e 13 metri. Hanno muso lungo e stretto (da cui il nome comune di balene rostrate o balene dal becco), denti limitati a una sola coppia di zanne sulla mandibola.