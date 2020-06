La balena “Codamozza” dà spettacolo e incanta nel mare di Alassio

Alassio. È partita dalla Sicilia, ha attraversato di fatto tutto lo Stivale e, nelle ultime 24 ore, è stata avvistata a Voltri e ad Alassio. Si tratta di “Codamozza”, la balenottera divenuta simbolo di speranza e tenacia, la cui lunghissima traversata è stata seguita con vivo interesse da tantissimi italiani.

È stata battezzata così a causa di una grave menomazione alla pinna caudale, provocata forse da una collisione con una imbarcazione. Un incidente che ha portato gravi conseguenze: non può più alimentarsi in profondità e per questo è molto magra e deperita.

Ma, nonostante i problemi, è riuscita comunque a raggiungere il Santuario dei Cetacei, che si estende nel mar Ligure e nel nord Tirreno, un’area protetta dove si concentrano balene, delfini e capodogli.

Questa mattina è stata avvistata e ripresa ad Alassio, di fronte ai Bagni Zito e ha letteralmente rapito l’attenzione di cittadini e turisti mentre nuotava a pelo d’acqua. Tanti i curiosi che si sono radunati sulla battigia e sul lungomare per ammirarla.

Il video è stato realizzato proprio dai titolari dello stabilimento alassino. È poco nitido perchè le riprese sono state fatte da lontano, dalla spiaggia, e “Codamozza”, che sembra apparire e scomparire sulla superficie dell’acqua, è quasi mimetizzata tra le barche al largo che, nonostante la vicinanza, non sono però sembrate un problema per il grosso cetaceo.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, è stato segnalato anche un avvistamento della balena anche a Voltri, nelle vicinanze del porto, nello stesso specchio di mare che i nei mesi scorsi aveva ospitato la famiglia sperduta di orche (il video in copertina, realizzato da Liguria Nautica, fa riferimento proprio all’avvistamento genovese).