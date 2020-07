Albenga: ufficiale il tesseramento di Pablo Andrés Garbini

Albenga. L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Pablo Andrés Garbini, difensore argentino classe 1983.

Garbini nell’ultima stagione ha vestito le maglie prima dell’Ac Delta Porto Tolle (Serie D girone C) e poi dell’Us Inveruno (Serie D girone C). Nella stagione 2017/2018 ha vinto il campionato di Serie D (girone E) con la maglia dell’Asd Albissola 2010; l’anno successivo ha giocato nel Savona Fbc in Serie D.

La sua carriera inizia nel 2002/2003 alla Paganese, poi tre stagioni al Chioggia, una al Montebelluna, una alla Sanvitese, due al Pordenone, un’altra al Chioggia, due al Delta Porto Tolle, una al Marano, mezza annata tra Sorrento e Delta Porto Tolle, poi un’altra a metà tra Delta Calcio Rovigo e Vado. Quindi, un anno alla Pro Patria. Tutti questi campionati nella stessa categoria: la Serie D. Nel 2017 mezza annata al Fenegrò in Eccellenza, prima del passaggio all’Albissola.

“A Pablo va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scrive la dirigenza ingauna.