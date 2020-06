Imu a Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: “Nessuna proroga della scadenza, agevoliamo chi non ha potuto pagare in tempo”

Pietra Ligure. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Luigi De Vincenzi alle dichiarazioni della minoranza in merito ai termini per il pagamento della prima rata dell’Imu 2020.

“Nessuno ha inteso prorogare la scadenza del pagamento dell’imposta in oggetto, prefissato al 16 giugno – spiega il primo cittadino pietrese in una nota – Confermiamo, invece, la nostra scelta operata per dare la possibilità a chi non ha potuto pagare, causa difficoltà economiche, nei tempi previsti, di farlo entro il 30 settembre, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi”.

“Nello specifico, con il provvedimento numero 84 del 18 giugno, la giunta ha deliberato di proporre al consiglio comunale l’adozione di un atto che preveda la non applicazione di sanzioni ed interessi, per i versamenti pervenuti entro la data del 30 settembre 2020, mediante una disciplina regolamentare del ravvedimento operoso, per l’anno 2020”.

E sulle dichiarazioni del consigliere Mario Carrara, il sindaco puntualizza che “la succitata deliberazione di giunta comunale è perfettamente legittima, in quanto ‘non può essere applicato agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D’, come espressamente indicato al punto 2 della stessa”.