FC Messina, nuovo ruolo per César Grabinski: direttore sportivo

Savona. Nell’attesa delle decisioni del Consiglio federale attualmente in corso, che dovrebbe ufficializzare il definitivo stop del campionato di Serie D, il FC Messina ha rimesso in moto la macchina organizzativa, valutando il lavoro svolto nella stagione “passata”, per proiettarsi al meglio e con anticipo al prossimo futuro.

In tal senso, come già preannunciato dal presidente Rocco Arena, la prima riconferma all’interno dell’organigramma è stata quello di Marco Ferrante, adesso responsabile dell’area tecnica. L’ex bomber del Torino sarà sempre più vicino alla squadra, valutando quotidianamente i lavori di campo e non solo.

Tra le novità c’è la promozione al ruolo di direttore sportivo di César Grabinski. L’argentino, che nell’annata precedente ha rivestito prima il ruolo di collaboratore tecnico, e poi quello di allenatore in seconda, ha confermato quanto di buono auspicato dal club peloritano, convinto di investire su un profilo giovane ma allo stesso tempo pieno di entusiasmo, dopo l’ottimo apporto dato allo staff tecnico nel recente passato.

Confermato nel ruolo di allenatore della prima squadra il tecnico calabrese Ernesto Gabriele, che ha guidato i giallorossi dalla dodicesima giornata di campionato subentrando a Massimo Costantino e garantendo nei mesi il quarto posto ad un solo punto dalla terza piazza grazie a dieci vittorie, due pari e due sconfitte, nei quattordici incontri sulla panchina giallorossa. Inoltre, dopo l’egregio lavoro e la competenza dimostrata sulla panchina dell’Under 17, entra a far parte del gruppo della prima squadra mister Carmelo Mancuso, che nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Conseguentemente a quanto detto, il FC Messina comunica infine l’interruzione dei rapporti intercorsi con Davide Morello, a cui vanno i migliori auguri per il futuro della propria carriera ed i ringraziamenti per il lavoro svolto in favore del sodalizio giallorosso.