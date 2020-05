A tu per tu con César Maximiliano Grabinski, direttore sportivo del FC Messina

A tu per tu con César Maximiliano Grabinski, ex calciatore che ha indossato numerose maglie e che nella prossima stagione rivestirà il ruolo di direttore sportivo del FC Messina, squadra di Serie D.

Grabinski ci parla del suo passato in Argentina, dei suoi pensieri in merito a club e calciatori della sua terra d’origine, delle sue numerose iniziative extracalcistiche e annuncia che a breve avvierà l’iter per avere la cittadinanza italiana, avendo trascorso venti dei suoi quaranta anni di vita in Italia.