Savona. Siamo soliti leggere il nome dell’Asd Kick Boxing Savate Savona per i successi sportivi che riportano abitualmente i suoi atleti. In questo periodo di stop forzato alle attività agonistiche, la società guidata dal maestro Andrea Scaramozzino fa parlare di sé per nobili motivi.

Gli atleti e i dirigenti della Kick Boxing Savate Savona hanno organizzato a fine marzo una raccolta di fondi tra i soci e le famiglie dell’associazione sportiva, che ha la sua attività suddivisa nel corso per adulti allenati dal maestro Scaramozzino e nel corso per bimbi allenati dalla pluricampionessa mondiale Chiara Vincis.

Foto 2 di 2



Tanti associati appartenenti ad entrambi i corsi hanno risposto all’appello lanciato dal proprio presidente, arrivando a raccogliere oltre mille euro che verranno trasformati in buoni spesa; verrà presto deciso a chi donarli, per far fronte all’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19.

“Sono molto orgoglioso di questa raccolta – dichiara Scaramozzino – anche perché è stata fatta da un modestissimo piccolo gruppo di associati. Pur sapendo che già altre società sportive si stanno muovendo, speriamo di dare esempio ad altre realtà sportive con maggior numero di iscritti, in modo da poter aiutare più persone possibili in questo brutto momento che ci coinvolge tutti“.

“Ne approfitto – conclude – per ringraziare personalmente di cuore le seguenti famiglie per il gesto di grande altruismo fatto: famiglia Scaramozzino; famiglia Vincis, Risso, Contratto; famiglia De Fazio, Novaro; famiglia Fagioli, Marchisio; famiglia Coppola; famiglia Luciano; famiglia Chirò; famiglia Visconti; famiglia Debenedetti; famiglia Vadda; famiglia Romano; famiglia Micheli; famiglia Nicotra, Pitta; famiglia Dragnea; famiglia Marazzo; famiglia Briano, Toselli; famiglia Pennaccino; famiglia Laouini; famiglia Muntesu; famiglia Rosa; famiglia Romeo”.