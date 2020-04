Savona. L’Asd Kick Boxing Savate Savona ha consegnato i buoni spesa frutto di una generosa colletta tra i propri soci, per sostenere le persone colpite dall’emergenza alimentare.

Un ringraziamento per la colletta e il grande aiuto alle famiglie savonesi in grande difficoltà a causa del Covid-19 è arrivato anche da Danila Benincà, presidente della associazione City Angels di Savona, e dall’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza.

Le famiglie Scaramozzino, Vincis, Pennaccino, Romeo, Altieri-Romano, Defazio-Novaro, Micheli, Dragnea, Fagioli-Marchisio, Nicotra-Pitta, Coppola, Chirò, Marazzo, Luciano, Rosa, Vadda, Laouini, Visconti, Muntesu, Debenedetti, tutte associate all’Asd Kick Boxing Savate Savona, in pochi giorni hanno raccolto millecinquanta euro, cifra trasformata in buoni spesa dal supermercato Conad che, grazie al disponibile direttore Diego Vulpini, ha applicato un ulteriore sconto del 10% per ogni tessera.

“Queste tessere, poi, sono state consegnate sul territorio a famiglie realmente in difficoltà segnalateci dai titolari della polleria Cri e Mauri, che a loro volta avevano già fatto altre iniziative di beneficenza venendo così a conoscenza di situazioni drammatiche dove certe famiglie non avevano neanche più i soldi necessari per spostarsi da casa loro ed arrivare a ritirare il cibo offerto gratuitamente dai vari punti di raccolta a Savona” spiega Andrea Scaramozzino, presidente della Kick Boxing Savate Savona.

“Metà dell’importo dei buoni spesa invece è stato donato all’associazione City Angels che in questo orribile periodo si è dimostrata di aiuto concreto e immediato alle tante famiglie disperate, ai senzatetto e persino per casi di abbandono degli anziani” conclude il maestro Scaramozzino, dopo aver appurato, con la conferma delle persone assistite, che l’associazione unisce veri e propri angeli dalla grande sensibilità e dal cuore nobile. Scaramozzino, insieme alla pluricampionessa del mondo Chiara Vincis, dotati di mascherina, hanno effettuato la consegna di questi buoni che pertanto andranno a buon fine.