Provoca un incidente e poi scappa: era in affidamento in prova, arrestato per la seconda volta

Villanova d’Albenga. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo era stato arrestato per aver causato un rocambolesco incidente al volante di una Citroen e poi essersi allontanato abbandonando l’auto nella periferia di Villanova di Albenga. Lì era intervenuta una pattuglia dei carabinieri che lo aveva individuato poco dopo insieme all’altro occupante.

Al termine degli adempimenti procedurali e del processo svoltosi ieri, il personale della radiomobile lo ha segnalato al magistrato di Sorveglianza competente, perché si è scoperto che il giovane era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, la cui esecuzione è subordinata all’osservanza di precisi obblighi e divieti da parte dell’interessato. Col suo comportamento li ha violati, ragione per cui poco fa i carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga lo hanno tratto in arresto e condotto in carcere.

“Anche se il momento è difficile – scrivono dal Comando alassino – pieno di ansia e di apprensione per il noto problema del corona virus, tutti i reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, nel loro quotidiano servizio di presidio del territorio di competenza, osservando tutte le cautele del caso, sono al fianco dei cittadini e della comunità dove vivono, condividendo con loro questo preoccupante momento, ma allo stesso tempo, in ogni occasione, sia nei luoghi pubblici, sia per strada e in ogni circostanza, rassicurano e lanciano messaggi distensivi e di calma”.

“Tante sono le chiamate che l’operatore della centrale operativa della Compagnia di Alassio quotidianamente riceve e nello stesso tempo oltre a dare puntuali risposte rassicuranti e di informazione, fornisce qualsiasi tipo di ausilio richiesto, soprattutto emotivo. Tutta l’opera dei Carabinieri è finalizzata ad allentare la morsa psicologica ed emotiva che da tempo assilla la cittadinanza. Il Carabiniere continua sempre a stare al fianco del cittadino, soprattutto in questa fase critica. Inoltre invito i cittadini – conclude il maggiore Massimo Ferrari – a non dare seguito a telefonate strane di notizie ed informazioni e a non aprire per qualsiasi ragione a nessuno. L’insidia è dietro l’angolo, ragione per cui chiamate subito il 112 e segnalate subito qualsiasi presenza sospetta e strana”.