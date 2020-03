Senza patente e con l’auto non assicurata, provoca un incidente e poi scappa: arrestato dai Carabinieri

Villanova d’Albenga. Nella tarda serata di ieri 5 marzo, in località Coasco a Villanova d’Albenga, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio, sono intervenuti poiché era stata segnalato un incidente stradale. Giunti sul posto hanno rilevato l’auto, Citroen, priva degli occupanti che si erano dileguati, secondo le indicazioni ricevute dalle persone presenti.

Dopo aver messo in sicurezza la strada, con il fattivo ausilio dei Vigili del fuoco intervenuti, la radiomobile nell’immediatezza delle ricerche avviate ha notato, nelle vicinanze due uomini che camminavano, barcollanti entrambi, i quali hanno dichiarato di essere loro gli occupanti dell’auto uscita fuori strada. Il più giovane, che si è pure rifiutato, usando violenza, di sottoporsi all’alcool test, poi, con modi arroganti, ha dichiarato di essere il conducente e, senza una valida ragione, per sottrarsi al controllo, iniziava a inveire contro gli operanti, minacciandoli e opponendo loro resistenza.

Veniva tratto in arresto e secondo le indicazioni ricevute dal magistrato di turno, collocato agli arresti domiciliari. Stamattina il processo per direttissima. Il conducente dell’auto è un giovane albanese, 40 anni compiuti ieri, già noto alle forze dell’ordine. L’altro occupante, invece , è il padre. Gli accertamenti degli operanti hanno consentito di acclarare che l’albanese, tratto in arresto, non aveva mai conseguito la patente e l’auto, sequestrata successivamente, era priva di copertura assicurativa. Nessun mezzo e persona è rimasta coinvolta nel sinistro.