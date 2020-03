Emergenza abbandoni: “I nostri amici a 4 zampe non sono portatori del coronavirus”

Savona. Rimbalza con forza anche nel savonese, da parte delle associazioni locali, l’appello anti-abbandono di animali per l’emergenza coronavirus.

Il Ministero della Salute ha infatti avviato una campagna di comunicazione per contrastare un altro terribile effetto di questa situazione, un fenomeno purtroppo in crescita su tutto il terrotorio nazionale e dettato dalle paure e dalle preoccupazioni che stanno vivendo i cittadini e gli stessi proprietari di cani, gatti e altre specie domestiche.

Purtroppo l’allarme sugli abbandoni è reale: “Vogliamo sensibilizzare le persone affermando che non sono gli animali ad essere portatori del virus, anzi… Bisogna volergli ancora più bene perché in questo periodo così difficile loro sapranno tenervi compagnia…” affermano le associazioni animaliste impegnate per arginare un altra conseguenza psicologica dell’epidemia.

Molti i cani portati nei canili con la scusa del coronavirus, altri abbandoni stanno avvenendo a danno dei nostri amici a quattro zampe.

Fino ad ora sono circa 2.000 gli animali abbandonati a livello nazionale, secondo l’associazione Italiana Difesa ed Ambiente Italiaambiente (AIDAA), dal 20 febbraio a ieri domenica 8 marzo. Ecco perchè la campagna di sensibilizzazione è arrivata anche nel savonese e in Liguria, zone colpite da contagi e dalle conseguenze di vita dell’emergenza sanitaria.