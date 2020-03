Alassio. Ha fatto divertire numerose generazioni di ponentini, liguri e non solo, ma ora è davvero prossimo a diventare un ricordo ed a ripresentarsi sotto una “nuova veste”. Si tratta dell’ex “Joy” di Alassio, una delle discoteche e dei locali storici della Riviera, situato a fianco della discoteca “Le Vele”.

Come si evince dalle foto, sono iniziate (ed appaiono ad ottimo punto) le operazioni di manutenzione e di bonifica dell’area, che hanno già portato all’eliminazione delle strutture pericolanti dovute all’incendio degli anni passati.

Dopo un passato travagliato, contraddistinto sì dal ruolo di uno dei locali principi della Riviera, ma anche da notizie di cronaca (vedi il duplice incendio) e da procedimenti giudiziari, ora l’ex locale alassino è solo un ricordo, ma è pronto a risorgere a nuova vita. Lo scorso giugno 2019, infatti, l’ex “Joy” è stato acquistato da Niccolò Fiori, imprenditore alassino trentunenne, già titolare de “Le Vele” di Alassio da 6 anni.

Il suo obiettivo, come aveva rivelato ai microfoni di IVG.it, era quello di far trovare pronto il locale per l’estate 2020; purtroppo per questioni burocratiche i tempi si sono allungati e l’apertura è slittata, si spera, per il prossimo inverno, sdoganando il locale dalla sola movida notturna e ripresentandolo sotto la nuova veste di club.