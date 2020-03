Arresti Mondomarine, durissimo Ferraro (Cgil): “Hanno massacrato un cantiere per fini personali”

Savona. “Hanno massacrato un cantiere come quello per fini personali, e il conto lo pagano sempre i lavoratori“. E’ duro, durissimo il commento di Lorenzo Ferraro, segretario provinciale di Fiom Cgil Savona, alla notizia dell’arresto da parte della Guardia di Finanza di Savona di tre ex amministratori del cantiere Mondomarine.

Quattro in totale le persone in manette: oltre all’ex ad Roberto Zambrini (portato in carcere) e agli ex amministratori Paolo Formaglio e Carlo Samuele Pelizzari (messi ai domiciliari) anche un imprenditore lombardo (a sua volta in carcere). Le Fiamme Gialle hanno inoltre proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

“Fortunatamente dall’indagine è emerso che ci sono delle pesanti responsabilità da parte del management in questa crisi industriale – è il commento di Ferraro – Poi il mestiere del sindacalista non è andare a vedere queste cose, ma cercare soluzioni a fronte di una crisi. La cosa fondamentale è che l’ex Mondomarine, oggi in mano a Palumbo, era ed è una eccellenza della cantieristica, e i lavoratori incolpevoli hanno pagato conto pesantissimo“.

“Chi oggi lavora sul cantiere – prosegue Ferraro riferendosi proprio alla Palumbo Savona Super Yacht – ha già potuto verificare quanto siano importanti le maestranze in quel settore. Ora aspettiamo che ci sia finalmente l’aggiudicazione definitiva della concessione (oggi Palumbo opera in vigore di una concessione provvisoria già prorogata, ndr) per poi iniziare un percorso di rilancio e di vera stabilità per quel cantiere, che permetta di avere prospettive future”.

Critico anche Franco Paparusso (Uil): “Come già denunciavamo all’epoca ancora una volta, a causa degli errori fatti da questi signori, ci stanno rimettendo i lavoratori”.