“Ronde della Val Merula” ad Andora: ecco l’elenco delle strade chiuse domenica

Andora. Domenica 9 febbraio si svolgerà la settima edizione della manifestazione automobilistica “Ronde della Val Merula” e la Prefettura di Savona ha emanato un provvedimento di chiusura delle strade per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

Il percorso è suddiviso in quattro giri uguali tra loro con partenza della prima auto alle 7.31 dal Comune di Andora ed arrivo nella medesima località alle 16.21 circa; i tratti di trasferimento in provincia di Savona interessano l’Autostrada dei Fiori e la Sp13 ricadente nei Comuni di Andora, Stellanello, Testico, mentre le prove speciali agonistiche si svolgono su tratti di strada chiusi al traffico della Sp13 ricadente nel territorio dei Comuni di Stellanello e Testico.

Per questo motivo la Prefettura ha ordinato “la chiusura del traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto di strada interessato dalle prove speciali lungo la Sp13 13, dal termine dell’abitato della frazione Ciccioni del Comune di Stellanello sino al Passo del Ginestro, per domenica 9 febbraio 2020 dalle 7 alle 18,30.

Il tratto di strada occupato dalla prova speciale verrà riaperto al transito dopo ogni passaggio dell’auto di servizio denominata “Scopa” e verrà richiuso al passaggio dell’auto di servizio denominata “Delegato allestimento percorso”.

Foto PhotoBriano