Savona. Questa mattina, lunedì 3 febbraio, alle 10,30, presso l’Unione degli Industriali, ha preso il via il secondo tavolo di lavoro del Forum Ambrosetti sui progetti per Liguria 2022, con la partecipazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Una “piattaforma” di discussione e confronto tra gli attori pubblici e privati (amministratori del territorio, enti, associazioni di categoria) per rilanciare, attraverso progettualità concrete e una strategia di medio-lungo periodo condivisa, il modello di sviluppo del territorio ligure.

“Stiamo lavorando, per quanto riguarda Regione Liguria, con la massima efficacia, – ha esordito il presidente Toti. – Abbiamo recentemente distribuito ai Comuni oltre 140 milioni e, per la prima volta, i fondi di Protezione Civile in Liguria serviranno non solo per coprire i danni del maltempo, ma anche per mettere in sicurezza in modo strutturale il nostro territorio”.

“Si tratta di un lavoro di rammendo e cucitura di un territorio fragile, che non è stato fatto per anni. Serve però anche un impegno forte da parte del Governo centrale: penso al raddoppio ferroviario a ponente, alle autostrade in sicurezza, all’Albenga-Carcare-Predosa e a molte infrastrutture per le quali aspettiamo risposte da tempo, oltre, ovviamente, alle infrastrutture genovesi”.

“Stiamo lavorando da tutte le parti, si sta sviluppando una piattaforma logistica importante. Penso anche al porto di Vado, uno dei più grandi investimenti del Paese degli ultimi anni. Per far lavorare competitivamente le nostre industrie abbiamo bisogne di infrastrutture che funzionino a partire da quelle materiali come strade, autostrade e ferrovie, fino a quelle immateriali, come la banda larga”.

“Purtroppo siamo anche in un periodo non facile. Le stime del Pil nazionale tendono a scendere e la cosa non aiuta, ma regione Liguria, nel suo piccolo, sta cercando di fare il massimo anche attraverso semplificazioni ambientali, semplificazioni burocratiche e in termini di permessi e con nuove politiche fiscali. Stiamo cercando di dare il massimo aiuto possibile”, ha concluso Toti.