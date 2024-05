Savona, tante iniziative per il Giro d’Italia: ecco chi ha vinto il contest “Vetrine in Rosa”

Savona. Savona quest’oggi è stata protagonista del Giro d’Italia con la quarta tappa che ha visto la partenza da Acqui e l’arrivo ad Andora con la vittoria di Jonathan Milan.

Il passaggio delle biciclette per la città della Torretta ha portato con sé un clima di gioia e spensieratezza il tutto all’insegna dello sport. E per l’occasione è stato anche avviato il contest “Vetrine in Rosa”, organizzato da Ascom Savona e Confcommercio Savona, che ha visto la partecipazione di ben 47 negozianti della città: “E’ stata una bella occasione per vedere Savona in rosa -afferma Laura Chiara, presidente Ascom Savona – le vetrine dei negozi sono state allestite a tema”.

“C’è stata un’adesione massiccia, 47 iscrizioni il doppio rispetto alle altre manifestazioni – prosegue – ci ha fatto molto piacere, purtroppo abbiamo potuto solamente premiare le prime tre”.

“E’ una giornata di festa – afferma il vicesindaco Elisa Di Padova – ma non solo per lo sport ma anche per il tessuto commerciale della città, Savona con il passaggio del giro d’Italia ha una vetrina nazionale incredibile. Ci siamo preparati per dare il benvenuto ai corridori del giro nel migliore dei modi ovvero allestendo gli spazi esterni che sono il biglietto da visita della città. I negozianti sono stati bravissimi, hanno allestito le vetrine con grande attenzione e cura dei dettagli”.

Ma il Giro d’Italia oltre al commercio ha incluso anche il mondo scolastico: “C’è stata una menzione particolare per il Comprensivo 1 che ha realizzato, con i suoi bimbi, delle installazioni molto particolari – conclude Di Padova – oggi è la festa dello sport, del commercio, della scuola e di un’intera comunità”.

La classifica

1^ posto: Paolo Solagna fiorista – premio bicicletta da passeggio e festeggia 30 anni di attività

2^ posto Gelateria Zelo – premio Esi

3^ posto Fiorista Farina – premio Esi festeggia 100 anni di attività

E spazio anche alle eccellenze della Riviera che per un giorno si sono vestite di Rosa. Una vetrina di lusso grazie allo stand allestito sul molo Thor Heyerdhal ad Andora su iniziativa delle associazioni di categoria della provincia di Savona più rappresentative ovvero Confersercenti, Confcommercio/Ascom, CNA, Confartigianato, Cia agricoltori e Antiche vie del Sale.

«L’arrivo ad Andora della corsa – spiegano i responsabili delle associazioni di categoria che hanno fatto rete per questa iniziativa promozionale – è stato un momento importante per le aziende e per i professionisti considerato che è l’unica tappa in Riviera del Giro d’Italia. E’ stata un’occasione straordinaria di promozione del territorio considerato il grande circo mediatico che segue la corsa, ma anche momento di festa per tutti gli appassionati delle due ruote che potranno ammirare da vicino molti campioni ad Andora». Per l’occasione sono state promosse una serie di iniziative: incontri, degustazione prodotti tipici e cooking show.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla CCIAA Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio del Comune di Savona e del Comune di Andora.