Savona, nella parrocchia di San Pietro arriva il “Torneo delle Rose” dedicato a Maria: ecco chi può partecipare

Savona. Il mese di maggio è da sempre dedicato a Maria e da qui è nata l’idea del “Torneo delle Rose”, appunto in onore alla mamma di Gesù, che prenderà via dal 13 maggio nella parrocchia di San Pietro Apostolo di via Untoria.

Le squadre saranno miste (maschi e femmine ) e composte da 5 giocatori di tutte le età dai 6 ai 75 anni con almeno due ragazzi sotto i 16 anni: “Un’occasione unica per giocare insieme a mamma e papà – afferma don Angelo Anselmo viceparroco e uno dei promotori del torneo – sarà un torneo unico nel suo genere all’insegna del divertimento e della fraternità”.

“La saggezza dei genitori e l’agilità dei ragazzi saranno in campo per una vera e propria festa della famiglia nel mese dedicato alla Madre di tutti noi – prosegue – potranno giocare anche i ragazzi che non fanno parte della parrocchia, anzi sarebbe un modo per entrare in contatto con la nostra realtà”.

Le partite si giocheranno dalle ore 20.30 in poi presso il campo parrocchiale, le iscrizioni sono aperte fino al 12 maggio. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso padre Anselmo al numero di cellulare 3396460324.

“Vi aspettiamo numerosi – conclude padre Angelo – sarà una festa per tutti quanti”.