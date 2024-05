Un savonese in Australia per vincere il campionato mondiale di Mountain Bike

Savona. Michele Piras, savonese classe 1988, è pronto per volare in Australia e tentare l’impresa: vincere il Campionato Mondiale di Mountain Bike.

Già lo scorso anno in Argentina ha sfiorato il titolo con un importante secondo posto, ma dopo un anno di preparazione è pronto per il gradino più alto del podio.

Un giovane che ha costruito il suo lavoro e la sua vita intorno alle due ruote: agonista affermato e artigiano delle bike con un’officina a Vado Ligure dedicata alla manutenzione di tutti i tipi di biciclette.

Oggi , ospite di Confartigianato presso lo spazio delle associazioni allestito in occasione del Giro d’ Italia si è raccontato ai presenti in un clima di festa.

“La bicicletta è una passione che fa parte di me – racconta Michele Piras – a 13 anni ho iniziato il mio percorso nell’ agonismo con la nazionale juniores. Negli anni sono stato campione italiano Elite master nel ciclo-cross e in cross country mountain bike”.

Un percorso quello del giovane savonese costellato di premi a cui manca quello più ambito. “Oggi sono vice campione in carica e la competizione Australiana non sarà semplice per poter arrivare alla medaglia d’oro. Mi sono preparato duramente anche considerando il lungo viaggio, il clima e il fuso orario. Alla vigilia della partenza ringrazio il mio team e la mia associazione, Confartigianato Savona, che mi ha sostenuto tramite ANCOS APS in quest’ avventura australiana.”

In bocca al Lupo Mike Bike!