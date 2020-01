Carcare. Non era certamente la partita più indicata per poter tornare a fare punti. Ospite della PSA Olympia Genova, capolista del girone con dieci vittorie in dodici gare, l’Acqua Calizzano Carcare ha subito una preventivabile sconfitta per 3 a 0.

A Genova Voltri le padrone di casa, determinate a conquistare il successo per accedere alla Coppa Italia di categoria, hanno dettato la loro legge. Le valbormidesi hanno retto un poco solamente nel primo parziale, perso 25 a 18. Dal secondo set la formazione allenata da Matteo Zanoni, ex tecnico dell’Iglina Albisola in Serie B2, ha dominato il match, come testimoniano i parziali: 25-13 e 25-10.

La formazione condotta da Luca Mantoan e Bruno Tricerri ha terminato il girone di andata in undicesima posizione con un bottino di 11 punti, frutto di 4 incontri vinti e 8 persi, con 13 set all’attivo e 28 al passivo. Alle spalle delle carcaresi ci sono Bosca Ubi Banca Cuneo e MV Impianti BZZ Piossasco, squadre che difficilmente riusciranno ad evitare la retrocessione. Le biancorosse dovranno tenersi dietro un’altra rivale e l’unica possibile appare la Libellula Area Bra, che al momento ha 2 punti in più delle liguri. Nell’ultimo turno le braidesi erano ferme per riposo.

Il campionato si ferma per una settimana, come da tradizione a metà percorso. Sabato 8 febbraio le carcaresi giocheranno un incontro da non fallire: alle ore 18 saranno in campo a Cumiana, ospiti della MV Impianti BZZ Piossasco, fanalino di coda del girone.