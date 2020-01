Savona. Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio si è tenuto a Pisa, in Toscana, il Memorial Messerini, più comunemente noto come Torneo della Befana, evento a cui il Savona Hockey Club ha partecipato insieme a compagini del calibro di Genova 1980, Bondeno, Riva del Garda, Potenza Picena, Pistoia e ovviamente Pisa.

La società biancoverde, accompagnata dal presidente Massimo Pavani, è scesa in campo nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, tutte squadre miste con la presenza di almeno due atlete del gentil sesso per favorire la promozione dell’hockey femminile.

I più piccoli dell’Under 10, guidati dal tecnico Simone Simari, sono giunti terzi battendo nella finalina un ottimo Bondeno con Sarti e Bianco impeccabili in difesa, i marcatori Mapelli e Beatrice Simari e la piccola Staibano, capace di graffiare in diverse occasioni pur essendo di classe 2012.

La formazione Under 14 seguita da Massimiliano Burchi nelle fasi eliminatorie ha subito la beffa di dover rinunciare alla finale per il primo e secondo posto solo per differenza reti, archiviando poi con facilità nella finalina la pratica Pistoia, 7 a 0 con le triplette di Erica Burchi e Poggi ed un gol di Buzali, classificandosi terza con in campo anche Hafsa e Hiba Merzouq, Berardinelli, Panuccio e Giulia Cantarella.

Meglio di tutti ha fatto l’Under 12 condotta da Emanuele Mogavero, prima classificata dopo una finale al cardiopalma con il Bondeno, finita 1 a 1 e vinta ai rigori dal team savonese grazie alla rete di Alessandro Simari, già autore del pareggio nei tempi regolamentari. Oltre al numero 9 biancoverde sono scesi in campo Buzali, Seferi, Giosuè Mogavero, Sferrazza, Scarso, Damiano Cantarella e Zakaria Poggi.

Prossimo appuntamento: sabato 8 e domenica 9 febbraio alla Carnival Cup di Viareggio, torneo in cui il Savona Hockey si presenterà da protagonista.