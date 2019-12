Provincia. Antenato del comune gatto di casa, il gatto selvatico europeo è tra le creature più rare ed elusive della fauna selvatica italiana. I fotografi naturalistici Paolo Rossi e Nicola Rebora, dopo anni di ricerche ed appostamenti, sono pronti a montare un cortometraggio con immagini esclusive. Per finanziarne la realizzazione è iniziata una raccolta fondi, a cui tutti possono contribuire dal seguente collegamento: https://www.produzionidalbasso.com/project/felis-il-primo-film-sul-gatto-sarvaego/

Spiega Paolo Rossi: “Voglio realizzare un cortometraggio sulla mia esperienza con il Gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris). Io e il mio amico/collega Nicola Rebora siamo riusciti a filmarlo nel 2018/19 in una delle valli più selvagge dell’Appennino Ligure. Si tratta di un mammifero estremamente elusivo e che non era mai stato filmato in questa parte dell’Appennino. Ci siamo serviti di diverse video-trappole per monitorare il territorio, senza utilizzare alcun attrattivo. In mesi e mesi di ricerche abbiamo ricavato solo pochi ma preziosi video, che abbiamo sottoposto al parere di un esperto (Dott. Stefano Anile) e ne confermano indiscutibilmente la presenza. Il cortometraggio sarà finanziato tramite crowdfunding”.

Foto 3 di 3





“Abbiamo bisogno di sostegno economico per coprire almeno una parte delle spese connesse al lavoro già fatto e a quello ancora da fare. Parte dei costi di ricerca sul campo (8 Video-trappole e i costi del carburante per arrivare sul posto) e parte dei costi di lavoro sul film: montaggio e riprese in natura accompagnati da due cineoperatori. Ringrazio ancora una volta il Dott. Stefano Anile per la pazienza nel ricevere e certificare (da più di un anno) ogni video di gatto selvatico che riusciamo a ottenere. E non possiamo dimenticarci di Eraldo Minetti, che sarà la voce narrante del film, amico prezioso e persona straordinaria Di Paolo Rossi, fotografo di lupi e già regista di ‘Vacche Ribelli’ nel 2017 e ‘La vendetta del lupo monco’ nel 2019′” conclude.

Per maggiori informazioni allego il link al sito del crowdfunding, dove è visibile il trailer: https://www.produzionidalbasso.com/project/felis-il-primo-film-sul-gatto-sarvaego/