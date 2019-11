Loano Christmas, tutto pronto per l’inaugurazione del mercatino natalizio

Loano. E’ in programma nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 novembre l’inaugurazione della nona edizione dei mercatini natalizi promossi dall’associazione Centro Culturale Polivalente di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione, che quest’anno si è trasformata in “Loano Christmas”, è giunta alla nona edizione.

“Come ogni anno – affermano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo e cultura Remo Zaccaria – il mercatino di Natale del Centro Culturale Polivalente inaugura gli ‘Incanti di Natale’, la consueta rassegna di eventi che animerà la nostra città fino ai primi di gennaio del prossimo anno. Negli anni il pubblico del mercatino di Natale è andato costantemente aumentando, riuscendo a catturare l’attenzione di ospiti provenienti da tutta la Liguria e non solo. Quest’anno il nuovo consiglio d’amministrazione dell’associazione ha deciso di introdurre alcune interessanti novità che, siamo sicuri, incontreranno il gusto dei visitatori. Invitiamo tutti, dunque, a visitare il mercatino natalizio di Loano per respirare la ‘magica atmosfera’ di Natale”.

Come di consueto, all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d’arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette.

Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Sotto un albero incantato, un elfo trucca-bimbi giocherà con i più piccini. Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri farsi un “selfie” grazie alla postazione gratuita appositamente allestita. Inoltre, grazie a visori di ultima generazione, quest’anno sarà possibile fare un “viaggio virtuale” nel fantastico mondo di Babbo Natale.

Incorniciato da una scenografia da fiaba, il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini. Si comincia sabato 23 novembre con lo spettacolo di magia del Mago Taz, mentre domenica 24 novembre si terranno i laboratori per bimbi a cura di “My Place Alassio”. I primi 100 bambini riceveranno un piccolo omaggio.

Il villaggio resterà aperto anche nei giorni 30 novembre e 1 dicembre, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 dalle 15 alle 19.

Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.