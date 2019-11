Aumento delle tariffe dell’acqua per uso agricolo, l’assessore Mai: “Serve rimodulazione a sostegno delle aziende”

Liguria. Il consigliere regionale Franco Senarega (Lega Nord Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative intraprenderà per tutelare le aziende agricole e floricole di fronte al possibile aumento del costo dell’acqua.

Il consigliere ha ricordato che il gestore idrico Ireti avrebbe intenzione di aumentare le tariffe dell’acqua per uso agricolo, aumentando il costo da € 0,67 a metro cubo a € 1,41 mutando anche la tariffazione, il cui calcolo avverrebbe non più sul consumo presunto di acqua, ma su quello effettivo.

Secondo Senarega questo incremento metterebbe in seria difficoltà le imprese agricole e floricole situate maggiormente nel ponente ligure per le quali l’acqua è un bene indispensabile anche e soprattutto per il tipo di produzione effettuata.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai ha spiegato che la competenza si questa materia è dei gestori del servizio e della Provincia: “Abbiamo comunque svolto un’azione di sensibilizzazione segnalando che questo aumento incide pesantemente sulle aziende agricole, in particolare nel settore floricolo, che sono già state messe a dura prova”.

L’assessore ha auspicato che sia attuata una diversa “rimodulazione delle tariffe per non danneggiare ulteriormente le nostre aziende”.