Vado Ligure. Sette punti nelle ultime tre partite. Il successo al Chittolina, 2 a 1 ai danni del Savona, ha confermato come il Bra sia una squadra in ripresa.

L’allenatore Fabrizio Daidola commenta: “Era una partita per noi fondamentale, lo sapevamo. Siamo in un buon momento, anche a Sanremo avevamo fatto una buona gara perdendo immeritatamente, quindi diamo continuità e oggi abbiamo fatto tre punti molto importanti per cercare di riavvicinarci al gruppone di coda“.

Sei sconfitte nelle prime sei partite avevano relegato i giallorossi solitari sul fondo della graduatoria. Ora sono terzultimi, dato che hanno scavalcato Lavagnese e Vado. “Guarderei avanti con fiducia senza pensare a quello che è stato dietro, perché quelle sei partite le abbiamo già sviscerate in tutte le maniere – spiega il tecnico piemontese -. Spero che la squadra abbia trovato la condizione mentale e psicologica di voglia di fare la gara. Nelle ultime quattro partite si è vista, quindi dobbiamo archiviare questo risultato con grande soddisfazione perché tra pochi giorni abbiamo il derby a Fossano con una squadra in ottima salute e sta molto bene. Quindi c’è grande soddisfazione, ma subito la testa al derby“.