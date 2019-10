Luminosa Bogliolo vince la batteria: semifinale mondiale centrata

Alassio. Per Luminosa Bogliolo la stagione 2019 può già dirsi eccellente. La 24enne, dopo aver ottenuto il personale a giugno con il tempo di 12″78, ha vinto, tra le tante gare, la medaglia d’oro alle Universiadi e ha primeggiato nei campionati europei a squadre.

Il tutto sui 100 ostacoli, la sua specialità che oggi, per la prima volta, affronta ai campionati mondiali. La sede dell’evento è Doha, in Qatar.

L’alassina occupa il 27° posto della graduatoria mondiale di specialità, classifica di merito che comunque rappresenta poco nell’ambito di un singolo evento. I campionati mondiali fanno storia a sé. Peraltro numerose atlete che la precedono non sono presenti a Doha, dove ogni federazione può schierare al massimo tre portacolori. Sulla carta, Bogliolo era da semifinale.

E ha confermato di esserlo anche nei fatti. Inserita nella seconda batteria, in programma alle ore 16,23, è giunta prima al traguardo in 12″80. Seconda classificata Yanique Thompson (Giamaica) in 12″85, terza Anne Zagre (Belgio) in 12″91, quarta Brianna Beahan (Australia) in 13″11. Tutte qualificate.

Poi, sesta Ayako Kimura (Giappone) in 13″19, settima Fanny Quenot (Francia) in 13″51.

La batteria ha vissuto un accadimento importante per l’intera competizione: la statunitense Brianna McNeal, la favorita, si è resa protagonista di una partenza anticipata (-0,03), pertanto è stata squalificata. Ha protestato, poi riguardando le immagini è scoppiata in lacrime.

Erano in 38, restano in 24. L’appuntamento con le semifinali è per domani, domenica 6 ottobre, alle ore 18,02. La finale andrà in scena alle 19,50. Ci saranno le migliori 8; per Luminosa l’impresa di entrarci si preannuncia difficile, ma non impossibile.