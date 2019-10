Luminosa Bogliolo stecca la semifinale: esce di scena con 13″06

Alassio. Ultima giornata dei campionati mondiali 2019 di atletica leggera. Tra le discipline che devono ancora assegnare le medaglie ci sono i 100 ostacoli.

Ed è proprio con i 100 ostacoli che si apre il programma odierno allo stadio internazionale Khalifa di Doha, alle ore 18,02 italiane.

Tra le protagoniste è attesa Luminosa Bogliolo. L’alassina era tra la ventiquattro le atlete rimaste in gara, dopo le batterie andate in scena ieri. La 24enne delle Fiamme Oro allenata da Ezio Madonia ha vinto la sua serie in 12″80, arrivando pertanto a soli 2 centesimi dal personale.

Tre semifinali, quindi, che promuovono le prime due classificate. Poi, due ripescaggi tra le più veloci delle escluse.

Luminosa gareggia nella seconda semifinale. È in corsia 7. L’atleta delle Fiamme Oro appare piuttosto tesa prima del via e infatti in gara non riesce ad esprimersi al meglio. Ha il sesto tempo di reazione tra le otto partecipanti (0″159) e ben presto perde di vista le altre, giungendo ottava.

Ben quattro delle atlete della sua semifinale piazzano il primato stagionale; per Tapper addirittura è il personale.

Vince Kendra Harrison (Stati Uniti) in 12″58, seconda Megan Tapper (Giamaica) in 12″61, entrambe qualificate per la finale.

Eliminate le altre: terza Yanique Thompson (Giamaica) in 12″80, quarta Karolina Koleczek (Polonia) in 12″86, quinta Nooralotta Neziri (Finlandia) in 12″89, sesta Cindy Ofili (Gran Bretagna) in 12″95, settima Rikenette Steenkamp (Sudafrica) in 12″96. Bogliolo chiude ottava in 13″06.

Luminosa, comunque, saluta il Qatar con un’esperienza positiva e vede crescere la consapevolezza di poter abbattere presto il personale. Per i Mondiali, ci riproverà tra due anni, con maggiore maturità ed esperienza alle spalle.

Foto Colombo Fidal