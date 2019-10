Savona. Domenica 1 settembre a Basilea, in Svizzera, si è svolto l’Open di Basilea, manifestazione internazionale che ha visto un ottimo successo di partecipazione con circa 650 atleti provenienti da molte nazioni diverse.

Per il Karate Club Savona sono saliti in terra svizzera 16 atleti: Brignone Giorgia, Caleffi Alessio, Di Murro Pietro, Domi Saimon, Ferrari Nicolò, Fiume Matilde, Genta Jacopo, Genta Micol, Lorenzetti Tommaso, Manca Perotti Beatrice, Musso Roberta, Odello Andrea, Pica Gian Lorenzo, Pugliaro Irma, Rossello Francesca e Zamagni Mattia.

Tutti i giovanissimi ragazzi si sono presentati sul tatami nella propria categoria di peso e nella gara open per fare più esperienza possibile, supportati da genitori ed amici che li hanno seguiti in trasferta con il pullman.

La società savonese torna a casa con sette medaglie e due quinti posti:

Oro: Genta Jacopo (U12 -33 kg).

Argento: Manca Perotti Beatrice (U14 +50 kg).

Bronzo: Genta Micol (U14 -39 kg), Domi Saimon (U12 open), Fiume Matilde (U12 -35 kg), Lorenzetti Tommaso (U16 -52 kg), Lorenzetti Tommaso (open).

Quinto posto: Ferrari Nicolò (U16 -57 kg), Pica Gian Lorenzo (U14 -49 kg).

Sabato 21 settembre si è svolta a Torino la manifestazione internazionale Turin Cup; il Karate Club Savona ha partecipato all’evento con 13 atleti: Albamonte Giorgia, Brignone Giorgia, Caleffi Alessio, Carlini Raffaella, Ferrari Nicolò, Genta Micol Giordani Paola, Lorenzetti Tommaso, Magnani Riccardo, Manca Perotti Beatrice, Odello Andrea, Pica Gian Lorenzo e Polerà Marco.

La compagine savonese porta a casa sei splendide medaglie: oro per Andrea e Gian Lorenzo (U14), bronzo per Tommaso (Cadetti 52 kg), Raffaella (Senior 50 kg), Micol e Paola (U14). Quattro ottimi quinti posti di Giorgia B. (U14 42 Kg), Riccardo (U14 45 Kg), Beatrice (U14 +47 kg) e Marco (Cadetti 63 kg).

Venerdì 27 settembre, a Crotone, si sono svolte le finali nazionali del Trofeo Coni, una specie di mini olimpiade giovanile che vedeva impegnati quasi quattromila atleti di tutta Italia in 35 differenti discipline sportive. Ogni rappresentativa regionale ha aderito alla manifestazione con una propria squadra. Per il karate la gara era riservata alla classe Esordienti (12/13 anni); erano accompagnati dal tecnico spezzino Iwa Baldiotti.

La squadra del karate della regione Liguria era rappresentata da cinque atleti, dei quali quattro del Karate Club Savona, così suddivisi nelle diverse categorie di peso: 40 kg Odello Andrea, 42 kg Genta Micol, 50 kg Pica Gian Lorenzo, 53 kg Tarabusi Giulia (Karate Spezia), 61 kg Testa Daniele.

La compagine ligure ha incontrato e battuto al primo turno la squadra dell’Umbria, per cedere successivamente contro la rappresentativa del Lazio, vincitrice della scorsa edizione. La Liguria non è stata ripescata in quanto la Lombardia ha battuto di misura il Lazio, condannando i liguri ad un comunque importante settimo posto, visto l’altissimo livello tecnico di questa competizione. Si spera che il risultato ottenuto sia di buon auspicio per il campionati italiano di classe in programma a novembre.

Soddisfatti dell’operato di tutti, i maestri Fassio, Quaglia e Zucconi si augurano che questo risultato sia d’esempio per chi prenderà parte agli impegni nei prossimi mesi: Open di Sicilia, Croazia e Calabria, campionati italiani Esordienti e Squadre giovanili.