Savona. Dodici atleti e sette medaglie: ecco il bilancio del Gruppo pattinatori savonesi ai campionati italiani strada, disputatisi la scorsa settimana a San Benedetto del Tronto. La prestazione porta al sesto posto nazionale la squadra savonese.

Un titolo italiano per Giorgia Valanzano. A chiusura di una stagione memorabile in azzurro, con medaglie mondiali ed europee, l’asso del Gruppo pattinatori savonbesi ha vinto la 15.000 metri a eliminazione. Ma non sarà la sua unica medaglia.

Tre medaglie in tre gare per Elena Lampitelli: l’argento è giunto nella 3.000 metri a punti ragazze. I due bronzi sono frutto della prova sui 5.000 metri a eliminazione e dai 300 metri sprint.

Gaia Tedeschi ha colto la medaglia nella 10.000 a eliminazione: terza sul traguardo, ha condotto una prova davvero brillante insieme alla compagna Giorgia Corsini, quinta e anch’essa giunta allo sprint finale.

La prova dei 500 metri team sprint, condotta essenzialmente a coppie in modo simile all’americana, ha visto i Pattinatori savonesi salire sul podio sia nelle allieve, con Giorgia Corsini e Gaia Tedeschi, sia con le junior/senior, con Giorgia Valanzano e Irene Paganelli. Entrambe le coppie sono giunte al terzo posto.

“Un grazie particolare a Massimiliano Pittatore e tutto il nostro staff tecnico per la cura e la dedizione con cui seguono i nostri ragazzi – scrive la società sulla pagina Facebook – e complimenti a loro non tanto per queste gare ma per la disponibilità e l’impegno con la quale si sono preparati per questo appuntamento”.