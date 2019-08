Calcio, presentazione del Savona: ecco la squadra a disposizione di Sandro Siciliano

Savona. È stata presentata questa sera in Piazza Sisto IV la prima squadra del Savona Fbc per la stagione 2019/2020.

Nell’estate inoltrata è avvenuto il passaggio della proprietà. L’ex presidente Cristiano Cavaliere ha ceduto infatti dopo tre anni di carica le quote di maggioranza alla cordata milanese, capeggiata dal nuovo patron Roberto Patrassi.

La rosa è stata quasi interamente cambiata, così come lo staff tecnico. A partire dalla panchina, affidata a Sandro Siciliano. Il nuovo ds, Christian Papa, in meno di un mese ha attuato una rivoluzione contro il tempo.

Del gruppo della passata stagione, conclusa al terzo posto, sono rimasti in due: l’esterno offensivo Andrea Bacigalupo e il jolly di centrocampo David Samuel.

Tra i pali si punta alla linea verde. Preso Thomas Vettorel, cresciuto nelle giovanili del Cittadella. Il suo vice dovrebbe essere Ilario Guadagnin (l’anno scorso al Trento dopo aver fatto i primi sei mesi nel Lecco).

Tommaso Ghinassi dal San Donato Tavernelle

In difesa Jonathan Rossini, proviniente dall’Albissola. Il centrale svizzero, già visto in prestito al Savona nel 2015/2016, vanta presenze con Sampdoria e Sassuolo in Serie A.

Alessio Tissone, ex primavera della Sampdoria, arrivato dall’Imolese (Serie C). Tra i terzini di ruolo Gianvito Pertica, uomo di fiducia dell’allenatore, avuto nella Folgore Caratese. Andrea Marchio, proveniente dal Seregno e Giovanni Fricano, giunto dal Siracusa.

Lancidoci nella previsioni, sulla carta, nomi alla mano, le avversario più tamibile ai nastri di partenza sembra essere il Prato. Tenendo comunque conto di altre squadre come Chieri, Caronnese e Sanremese.

Portieri: Vettorel Thomas (2000) dal Cittadella, Guadagnin Ilario (1999) dal Trento

Difensori: Ghinassi Tommaso (1987) dal San Donato Tavernelle, Rossini Jonathan (1989) dall’Albissola, Grani Eros (1999), Pertica Gianvito (2000) dalla Folgore Caratese, Tissone Alessio (1998) dall’Imolese, Fricano Giovanni (1993) dal Siracusa, Marchio Andrea (2000) dal Seregno

Centrocampisti: Disabato Donato (1990) dalla Pro Patria, Buratto Matteo (1994) dall’Adriese, Bacigalupo Andrea (1997), Lo Nigro Alessio (1990) dal Marsala, Mehic Alen (2001) dall’Atalanta, Obodo Kenneth (1985) dalla Vibonese, Tognoni Marco (1994), Albani Edgar (2001) dall’Atalanta, David Samuel (2000), Lazzaretti Jonathan (2001) dall’Albissola

Attaccanti: Tripoli Pietro (1987) dal Marsala, Vita Diego (1993) dal Legnago, Giorgi Alessio (2001), Amabile Nicolas (2000)

Due giovani dall’Atalanta.

Mehic, ragazzo bosniaco che ha esordito nella nazionale U17 del suo paese ed Edgar Albani (in