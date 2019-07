Savona, Articolo Uno apre al dialogo: “Creiamo un nuovo centrosinistra per battere questa destra”

Savona. “Siamo disponibili fin da subito ad aprire un ‘tavolo’ di centrosinistra in previsione delle prossime elezioni regionali e comunali. Un centrosinistra alternativo chiaramente in tutte le tematiche al centrodestra, in particolare a questro centrodestra sempre meno centro e più destra”. Ad annunciarlo è la sezione savonese di Articolo Uno.

“Auspichiamo che il percorso iniziato a livello nazionale con le scorse elezioni europee anche nella nostra regione e nel Comune di Savona, non s’interrompa, sarebbe gravissimo – prosegue il coordinatore provinciale Simone Anselmo – Bisogna urgentemente costruire un nuovo centrosinistra con una forte discontinuità con il recente passato, che metta al centro della sua azione politica alcuni principi: una politica di crescita con investimenti pubblici, un sistema fiscale basato sulla progressività, la difesa della sanità e della scuola, il loro carattere pubblico e universalistico”.

“Cambiamento e unità: questa deve essere la bussola per costruire un nuovo centrosinistra e puntare a vincere le elezioni regionali – dicono da Articolo Uno – Non è facile, anzi è difficile, ma vincere si può. Abbiamo iniziato a discutere tra tutte le forze progressiste a livello regionale, partendo dalla sanità ma questo non è sufficiente: oltre ai programmi servono candidature forti e di discontinuità, persone che rappresentino al meglio il centrosinistra. Chiediamo che il Partito Democratico, anche a Savona, si faccia carico di essere promotore di un nuovo centrosinistra”.