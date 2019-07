Albenga. Il secondo giorno del Palio Storico di Albenga ha visto accendersi la sfida tra i Quartieri. Il tifo si è acceso, la partecipazione è stata entusiasmante durante il tiro alla fune, il gioco della famiglia medioevale va a vendemmiare, abbatti le torri e il tiro con l’arco (che si svolge nel cortine delle scuole Paccini).

Durante la serata è arrivata qualche piccola contestazione relativa al giudizio degli arbitri sull’esito di una manche del gioco della famiglia. La competitività è tanta, ma a colpire è stata la grande sportività dimostrata dai quattro Quartieri guidati dai loro capitani.

Ecco i risultati dei giochi in questa seconda serata:

Il Quartiere di Sant’Eulalia conquista 4 punti al tiro con l’arco, 8 al tiro alla fune, 10 per abbatti le Torri e 8 per il gioco della famiglia. Per un totale di 30 punti.

Il Quartiere di San Giovanni ottiene 6 punti al tiro con l’arco, 6 al tiro alla fune, 6 per abbatti le torri e 8 per il gioco della famiglia. Per un totale di 26 punti.

Il Quartiere San Siro si aggiudica 8 punti per il tiro con l’arco, 10 al tiro alla fune, 6 per abbatti le torri e 8 per il gioco della famiglia. Per un totale di 32 punti.

Il Quartiere di Santa Maria conquista 10 punti per il tiro con l’arco, 4 al tiro alla fune, 6 per abbatti le torri e 4 per il gioco della famiglia. Per un totale di 24 punti.

Come sempre i giochi sono stati intervallati da spettacoli, giocolieri e tanti eventi che hanno coinvolto ed entusiasmato il folto pubblico.

Momenti suggestivi e divertenti, inoltre, al desco organizzato dal quartiere di San Giovanni e quello di Santa Maria, mentre questa sera saranno San Siro e Sant’Eulalia ad ospitare il Podestà e la sua Corte.

Da non perdere inoltre il momento della premiazione dei personaggi che hanno contribuito a vario titolo, in questi 10 anni, alla riuscita della manifestazione.

Ma ecco il programma di questa sera:

Sabato 20

Ore 19.00: gara di tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini

Ore 19.30: inizio spettacoli in Piazza San Michele con esibizione dei rapaci

Ore 19.30: il desco del Quartiere San siro

Ore 20.15: in piazza San Michele inizieranno i giochi intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, giocolieri, mangiafuoco (ore 20.15: Abbatti le torri – ore 21.45: La famiglia medievale – ore 22.20: Tiro alla fune).

Ore 21,10: in Piazza San Michele sfilata delle puelle

Ore 22.15: il desco del quartiere Sant’Eulalia

Ore 22.45: premiazione dei “personaggi” del decennale

ore 23.15: spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei Quartieri (3°puntata)

ore 23.45: gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i musicisti si esibiranno per la festa finale