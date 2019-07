Ceriale, cede cocaina ma viene sorpreso dalla polizia locale: arrestato dopo inseguimento da film

Ceriale. Viene sorpreso a cedere droga e si da alla fuga a piedi, ma viene preso dopo un inseguimento da film. È successo quest’oggi, a Ceriale.

L’episodio è accaduto intorno alle 12,30 e ha visto protagonista, in negativo, un 29enne marocchino, E.H., già noto nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti, domiciliato a Ceriale senza fissa dimora.

Il pusher è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di cocaina ad un cittadino italiano. Alla vista degli agenti lo spacciatore si è dato alla fuga e ne è scaturito un inseguimento per il quartiere di via Concordia, con intervento in supporto di altre pattuglie della polizia locale.

Una volta ammantato, è stato condotto presso le camere di sicurezza del comando di polizia locale cerialese e domani sarà condotto presso il Tribunale di Savona per il rito direttissimo. A seguito degli accertamenti sono state rinvenute altre due dosi di cocaina già pronte per la vendita e denaro proveniente dall’attività di spaccio.