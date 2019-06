Cairo Montenotte-Alassio. E’ giunto anche il ringraziamento del sindaco di Cairo Montenotte al team di volontari che nei giorni scorsi si sono trasformati in ambasciatori del gusto alassino in generale, mogliese in particolare partecipando alla Festa Regionale delle De.Co.

La ventre di Moglio è stata infatti tra le più apprezzate delle eccellenze della cucina della tradizione ligure, nell’ambito della festa che si è svolta lo scorso 15 e 16 giugno.

“Ho ringraziato personalmente – aggiunge l’assessore alassino Fabio Macheda – i volontari che hanno trascorso le due giornate a Cairo Montenotte, trasformandosi in ambasciatori delle nostre eccellenze gastronomiche. Sono felice di vedere come il progetto De.Co. proceda con sempre maggiore entusiasmo e apprezzamento da parte di chi viene a contatto con i nostri piatti della tradizione”.