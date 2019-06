Ceriale. Al via a Ceriale il piano di interventi per la manutenzione della rete stradale che prevede un investimento complessivo di 590 mila euro, risorse stanziate grazie ad un avanzo di amministrazione del 2018.

“La sicurezza delle nostre strade rappresenta una priorità” afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, che ha presentato il piano messo in atto dal Comune cerialese. Il settore Opere Pubbliche ha elaborato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardano diverse vie di Ceriale.

Foto 2 di 2



Il piano asfalti e di restyling delle strade è stato sviluppato sia in relazione ad una attenta e puntuale azione di monitoraggio del territorio comunale quanto grazie alle preziose segnalazioni dei cittadini sulle situazioni più critiche. Tra i criteri adottati anche il traffico e la percorrenza quotidiana delle vie comunali, oltre che il livello di usura delle stesse arterie di collegamento cerialesi.

“Molti interventi sono necessari a causa del degrado delle superfici stradali, oppure per la presenza di alberature o ancora per l’elevato flusso veicolare degli ultimi anni” sottolinea ancora Luigi Giordano.

L’Ufficio Tecnico, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha quindi sviluppato il piano di interventi sulla base delle priorità riscontrate, con un apposito studio di fattibilità che riguarda le seguenti vie e tratti di viabilità cerialese: lungomare Diaz (4 interventi complessivi), via Sant’Antonio, via Maresciallo d’Italia e Caviglia, via Nuova di Peagna, via Cianassi, via dei Pozzi, via Sant’Eugenio, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Cappelletta 1, via Burrone, via Viasse, via Marixe, via Cuore, via Indipendenza, via Eldorado, via Cormorano, via Piemonte, via Concordia, via Camprette (Torsero), via Rivoire (parcheggio), via Monviso e infine piazza della Vittoria.

Gli interventi programmati saranno completato nell’arco di due mesi, sulla base di una precisa programmazione per evitare possibili disagi: “Spesso sono lavori che vengono eseguiti in periodo pre-elettorale – evidenzia il vice sindaco Giordano -., noi invece abbiamo pensato che fossero opere fondamentali per la sicurezza stradale e quindi dei cittadini: per questo abbiamo prontamente sviluppato un programma ampio e completo di interventi di manutenzione, utilizzando importanti risorse a disposizione del nostro bilancio”.