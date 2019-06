Albisola Superiore. Le strade di Albisola Superiore si sono colorate per la tradizionale infiorata del Corpus Domini. La preparazione dei “tappeti”, a partire dalle 4 del mattino, ha coinvolto i gruppi parrocchiali come il giovani del dopo Cresima, i bambini del catechismo e il Ctc “Il Castellaro” ma anche molti privati cittadini che collaborano donando fiori, aiutando nella raccolta o cimentandosi nei disegni.

“Lasciamo che il messaggio del Vangelo corra per le strade” dicono con entusiasmo gli organizzatori.

A partire dalla chiesa san Nicolò, dopo la Messa celebrata alle 10,45, è partita la processione che ha coinvolto le strade del centro storico (via Emilia, via Piave, via Della Rovere, salita della chiesa).



Il fotoservizio dell’Infiorata è a cura di Sara Erriu