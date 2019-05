Vado Ligure. “Un polo di eccellenza tra formazione, sperimentazione e industria nelle aree Tirreno Power”. Con queste parole è stata presentata questa mattina la nuova iniziativa che vedrà il colosso ligure del sollevamento merci, Vernazza Autogru, dare vita nelle ex aree Tirreno Power a un enorme polo logistico in cui l’azienda potrà effettuare i test e la manutenzione dei suoi giganteschi macchinari ma anche creare una scuola di formazione per gli operatori del settore: il tutto, ed è questa la novità di oggi, in collaborazione con l’Università di Genova.

Il sito di Tirreno Power si animerà infatti dal prossimo autunno con la presenza di centinaia di giovani del Campus di Savona che studieranno negli spazi messi a disposizione dall’azienda, ai quali si aggiungeranno gli studenti della scuola di formazione di Vernazza. Un connubio che darà vita a un polo di ricerca, istruzione e formazione unico nel suo genere, che unirà università e imprese per la creazione di competenze e lavoro.

Dopo l’annuncio dello scorso ottobre, questa mattina sono stati presentati ufficialmente i due progetti paralleli, nel corso di una conferenza stampa con i vertici delle due aziende (il direttore generale di Tirreno Power, Fabrizio Allegra, e l’amministratore delegato di Vernazza Autogru, Diego Vernazza) e il prorettore del Campus di Savona, Federico Delfino, oltre a rappresentanti di sindacati, imprese, Unione Industriali e i sindaci di Vado Ligure e Quiliano.

Il primo progetto è quello a cura del DIME (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti), che prevede la realizzazione di laboratori che rappresenteranno per gli studenti del Campus savonese una nuova opportunità. “Sono molto felice di essere oggi qui in questo sito produttivo con cui l’Università di Genova ha una collaborazione ultradecennale” ha detto il prorettore del Campus di Savona, Federico Delfino, ricordando il lungo lavoro di riqualificazione dell’ex caserma Bligny tramutata nell’attuale cittadella universitaria che oggi ospita 2500 persone. Una crescita costante che ora si scontra con spazi diventati insufficienti: da qui l’accordo con Tirreno Power.

Il secondo progetto, già annunciato a ottobre, è quello di Vernazza Autogru, che a cinque anni dal sequestro darà il via al percorso di reindustrializzazione dell’area. I circa 300 mila metri quadri in cui una volta avveniva lo stoccaggio delle riserve di carbone diventeranno infatti una specie di “cittadella” in cui Vernazza potrà mettere in atto tutta una serie di operazioni legata al mondo delle gru e degli altri enormi macchinari con cui l’azienda ligure partecipa in tutto il mondo alla costruzione di alcune tra le più grandi opere edili.

Nell’area inoltre sarà istituito il primo centro di addestramento per operatori di mezzi per il sollevamento pesante. Oggi esistono nove percorsi specifici per gruisti: una formazione strutturata che ha portato non solo ad avere personale sempre più specializzato, ma anche a ridurre il numero di incidenti sul lavoro. Ogni anno vengono formati oltre 400 operatori grazie a 50 corsi. Quando la cittadella sarà pronta, tutta questa attività verrà trasferita dalla sede genovese a Vado Ligure.